POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungsdurchsuchungen/Polizei findet Drogen und Falschgeld

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Brand in der Aschaffenburger Straße in Walldorf rief am Mittwochnachmittag (14.5.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 16.30 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei und meldeten den Brand beim dortigen Badesee. Wie sich am Einsatzort herausstellte, brannten im Bereich des Besucherparkplatzes, angrenzend zur Aschaffenburger Straße und der Bundesstraße 44, mehrere Bäume und ...

