Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Thors Hagen/Einbrecher hebeln Fenster auf

Coesfeld (ots)

Verdächtige Geräusche hörte ein Zeuge, der sich im Obergeschoss eines Einfamilienhauses aufhielt, am 27.12. gegen 17.50 Uhr aus dem Erdgeschoss. Er sah nach und entdeckte neben einem verschobenen Regal auch ein aufgehebeltes Fenster, zudem war ein Schlafzimmer im Erdgeschoss offensichtlich durchwühlt worden. Personen waren keine mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 025414-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell