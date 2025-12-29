PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Thors Hagen/Einbrecher hebeln Fenster auf

Coesfeld (ots)

Verdächtige Geräusche hörte ein Zeuge, der sich im Obergeschoss eines Einfamilienhauses aufhielt, am 27.12. gegen 17.50 Uhr aus dem Erdgeschoss. Er sah nach und entdeckte neben einem verschobenen Regal auch ein aufgehebeltes Fenster, zudem war ein Schlafzimmer im Erdgeschoss offensichtlich durchwühlt worden. Personen waren keine mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 025414-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:16

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße / Feuerwerkskörper aus Container entwendet

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 24.12.2025 bis 27.12.2025 in einen Container mit Feuerwerkskörpern ein und entwendeten diese fast vollständig. Lediglich ein paar Kartons ließen die Täter zurück. Der Container stand auf einem Parkplatz auf der Appelhülsener Straße in Nottuln und gehörte zu dem dortigen Discounter. Der Container ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:48

    POL-COE: Nottuln, Rufdolf-Harbig-Straße / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag (26.12.2025), in der Zeit von 14.45 Uhr bis 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Rudolf-Harbig-Straße ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten noch ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:33

    POL-COE: Olfen, Schlosserstraße / Unfallflucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 27.12.2025, in der Zeit von 10.50 Uhr bis 11.35 Uhr, den auf der Schlosserstraße in Olfen geparkten grauen Seat Leon eines 36-jährigen Dattelners und flüchtete. Das Auto parkte vorwärts in einer Parktasche vor der dortigen Bäckerei. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren