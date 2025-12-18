Polizei Mettmann

POL-ME: 36-Jährige von Regionalbahn erfasst und schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - 2512074

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag, 18. Dezember 2025, wurde eine 36-Jährige am Bahnhof in Mettmann-Zentrum von einer Regionalbahn erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr hatte eine 36-jährige Mettmannerin die Absicht, an der S-Bahnhaltestelle an der Brückerstraße die Bahngleise auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Nach Zeugenangaben missachtete sie die herannahende Regionalbahn und wurde von dieser erfasst.

Die 36-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Nachdem zunächst ein Rettungshubschrauber vorsorglich an den Einsatzort alarmiert worden war, wurde die Mettmannerin nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Notfallseelsorger der Feuerwehr war vor Ort und betreute die anwesenden Zeuginnen und Zeugen.

Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei leitete ein Verfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell