Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512075

Haan

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Bereits am Dienstag, 9. Dezember 2025, berührte in Haan gegen 7 Uhr der Anhänger eines Transporters einen zu nah nachfolgenden VW Golf an der vorderen linken Seite. Nach Aussage des Golf-Fahrers ereignete sich der Unfall bei einem Überholvorgang auf der Flurstraße. Der Schaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen circa 2.000 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer des Transporters bemerkte den Unfall nicht und wird gebeten sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell