POL-ME: Brennende Müllcontainer - Polizei bittet um Hinweise 2512071

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, brannten in Ratingen zwei Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 5:30 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Anwohner die brennenden Müllcontainer an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Höhe der Hausnummer 39. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, dennoch wurden beide Müllcontainer nahezu vollständig zerstört. Auch ein angrenzendes Gebüsch wurde beschädigt.

Die Polizei fragt: Wer hat zur genannten Zeit an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ratingen Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell