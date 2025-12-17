Polizei Mettmann

POL-ME: Hubschrauber war im Einsatz: Polizei fahndete nach flüchtigem Raser - 2512068

Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch (17. Dezember 2025) unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem flüchtigen Raser gefahndet.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:30 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife den Fahrer eines VW Golfs fest, der mit seinem Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Bahnstraße und anschließend den Fahlerweg fuhr.

Aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsübertretung wollten die Polizisten den Fahrer anhalten und kontrollieren - dieser entzog sich jedoch der Kontrolle, sodass die Beamten den Sichtkontakt verloren.

Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den VW Golf jedoch wenig später verunfallt an der Straße "In den Griesen" auffinden. Augenscheinlich hatte der Fahrer den Wagen dort abgestellt und war zu Fuß davongelaufen, ohne die Handbremse des Autos zu ziehen, sodass der Golf in einen dort geparkten BMW gerollt war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Bei der weiteren Fahndung nach dem Flüchtigen setzte die Polizei neben einem Personenspürhund auch einen Hubschrauber ein - leider jedoch ohne Erfolg: Der Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden.

Ermittlungen bezüglichen des Autos ergaben, dass dieses auf eine Autovermietungsfirma zugelassen ist. Wer den Wagen gefahren ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

