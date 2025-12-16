Polizei Mettmann

POL-ME: Porsche 911 Targa aus Tiefgarage gestohlen - 2512066

Langenfeld (ots)

In der Zeit vom 15. November 2025 bis zum 15. Dezember 2025, wurde ein Porsche 911 Targa aus einer Tiefgarage in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagmittag, 15. Dezember 2025, stellte der Besitzer eines neun Jahre alten grauen Porsche fest, dass sein Sportwagen aus der Tiefgarage an der Straße Zum Stadion gestohlen worden war. Den Targa hatte er zuletzt am 15. November 2025 auf dem Stellplatz abgestellt gesehen.

Der 59-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und ließen das Auto mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME-) zur internationalen Fahndung ausschreiben.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in der Tiefgarage gemacht oder kann sonstige Angaben zum Diebstahl des Porsche tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

