Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512063

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Freitag, 12. Dezember 2025, zwang in Haan ein Auto einen Linienbus an der Einmündung Erkrather Straße / Düsseldorfer Straße zu einer Gefahrenbremsung. Dabei wurde eine 54-Jährige aus Haan leicht verletzt. Das Auto hatte die Vorfahrt des Busses missachtet, der in Richtung Hilden unterwegs war. Eine 54-jährige Passagierin stürzte dabei im Bus und musste anschließend von herbeigerufenen Rettungskräften im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem verursachenden Auto soll es sich um einen - möglicherweise weißen - SUV mit einer Fahrerin handeln. Diese entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell