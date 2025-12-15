Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512062

Kreis Mettmann (ots)

Derzeit verzeichnet die Kreispolizeibehörde Mettmann deutlich steigende Einbruchszahlen. Auch am vergangenen Wochenende registrierte sie wieder zahlreiche neue Taten, die hier nachfolgend aufgelistet werden.

Aktuell macht die Polizei verstärkt in der Presse und den sozialen Medien auf das Thema Einbruchschutz aufmerksam. Weitere Informationen dazu und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

--- Erkrath ---

Zwischen 12 und 16 Uhr drangen am Freitag, 12. Dezember 2025, unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Haus im Erkrather Buchenweg ein. Sie öffneten gewaltsam eine Kellertür, durchsuchten ein Schlafzimmer und entwendeten nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen Bargeld.

Am Samstag, 13. Dezember 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Haus an der Haaner Straße in Erkrath ein. Sie gelangten zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr mit Hilfe einer Leiter zu einem Fenster im ersten Stock, dass sie aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitag, 12. Dezember 2025, drangen Unbekannte in Haan-Gruiten in ein Einfamilienhaus am Gaudigweg ein. Sie hebelten zwischen 17 Uhr und 21 Uhr die Haustür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Die Polizei ermittelt und klärt zurzeit die Höhe des Schadens.

Am Sonntag, 14. Dezember 2025, versuchte ein Mann, in Haan gegen 17:50 Uhr in eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Flemingstraße einzubrechen. Er wurde von der Bewohnerin bemerkt, als er die Eingangstür gewaltsam öffnen wollte und flüchtete daraufhin. Laut Beschreibung soll er circa 1,80 Meter groß sein. Bekleidet war er mit einem Pullover und einer roten Sturmhaube.

Zwischen Samstag, 13. Dezember 2025, 16:30 Uhr, und Sonntag, 14. Dezember 2025, 9 Uhr, öffneten unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam die Terrassentür eines Hauses in der Haaner Zeppelinstraße und durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Tatzeit konnte durch einen aufmerksamen Nachbarn eingegrenzt werden, der das Haus zuletzt am Samstagnachmittag beobachtet hatte und am Folgetag die Beschädigung an der Terassentür entdeckte.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstagnachmittag, 13. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Jahnstraße in Langenfeld. In der Zeit von 17 Uhr bis 18:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Fenster in die in Hochparterre liegenden Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Vor der Tat wurden zwei verdächtige Männer, circa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, die dunkel gekleidet waren, in der Nähe der Wohnanschrift gesehen. Ob diese etwas mit der Tat zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Samstagnachmittag, 13. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße in Langenfeld. In der Zeit von 15 Uhr bis 19:20 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am frühen Samstagabend, 13. Dezember 2025, kam es an der Straße Weißenstein zu gleich zwei Einbrüchen in die dortigen Einfamilienhäuser.

Mit Hilfe einer Videoüberwachung eines Nachbarhauses konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme ermittelt werden, dass gegen 18:45 Uhr zwei Männer über einen circa zwei Meter hohen Zaun das Gartengrundstück betraten. Als sie eine Videoüberwachung an der Terrassentür bemerkten, entfernten sie sich und begaben sich auf ein Nachbargrundstück.

Hier hebelten sie gewaltsam die rückwärtig gelegene Terrassentür des Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten eine unbekannte Menge an Schmuck.

Im Anschluss begaben sie sich über den rückwärtigen Garten zum nächsten Nachbarhaus, wo sie ebenfalls die Terrassentür aufhebelten und gewaltsam in die Wohnräume gelangten. Auch diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Als die Besitzer gegen 21:30 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten folgerichtig die Polizei.

In beiden Fällen entstand an den Terrassentüren ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Einbrecher können anhand der vorliegenden Videoaufnahmen folgendermaßen beschrieben werden:

Die erste Person war mit einer hellen Jacke sowie einer hellen Hose gekleidet und trug zudem eine dunkle Mütze. Sie hatte einen Kinnbart und ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die zweite Person trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und dunkle Handschuhe. Beide hatten eine normale Statur und trugen schwarz-weiße Turnschuhe.

Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Zwischen Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11 Uhr, und Sonntag, 14. Dezember 2025, 15:30 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in Mettmann ein. Sie hebelten ein Fenster des Hauses in der Händelstraße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Freitag, 12. Dezember 2025, brachen Unbekannte zwischen 8:30 Uhr und 8:50 Uhr in Monheim am Rhein in ein Einfamilienhaus an der Knipprather Straße ein. Sie hebelten eine Kellertür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten dann unerkannt. Entwendet wurde allerdings nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Freitag, 12. Dezember 2025, an der Eisenhüttenstraße in Ratingen einen Einbruchsversuch von drei Männern. Als sie gegen 22 Uhr einen der Täter ansprach, der mutmaßlich den Tatort - eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses - absicherte, sprangen zwei weitere Mittäter vom Balkon der Wohnung. Alle drei flüchteten in Richtung der Straße am Pfingsberg. Die Zeugin alarmierte richtigerweise sofort die Polizei. Einer der Täter ist nach ihrer Aussage circa 1,70 Meter groß und schlank, die beiden anderen sollen eine kräftige Statur besitzen. Eine von den Polizistinnen und Polizisten eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb leider ohne Erfolg.

Zwischen 15 Uhr und 20:40 Uhr brachen Unbekannte am Samstag, 13. Dezember 2025, in Ratingen in eine Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume, entwendeten aber nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Wertgegenstände.

Ebenfalls am Samstagnachmittag drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Haus am Bertramsweg ein. Sie hebelten zwischen 16 und 21 Uhr eine Terassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei ermittelt zurzeit unter anderem, ob etwas entwendet wurde.

Zwischen Samstag, 13. Dezember 2025, 11 Uhr, und Sonntag, 14. Dezember 2025, 16:45 Uhr, drangen Unbekannte durch ein Fenster auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in eine Erdgeschosswohnung in der Ratinger Jahnstraße ein. Sie durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am Sonntag, 14. Dezember 2025, drangen in Ratingen unbekannte Täterinnen oder Täter auch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mülheimer Straße ein. Zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr brachen sie gewaltsam die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Zwischen Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13 Uhr, und Sonntag, 14. Dezember 2025, 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße "Losenburg" in Velbert ein. Sie hebelten ein Dachfenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Der entstandene Schaden liegt nach ersten polizeilichen Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Am Samstag, 13. Dezember 2025, drangen zwischen 18:30 Uhr und 22:20 Uhr unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in Velbert ein. Sie durchsuchten das Haus in der Straße Am Gehöft. Wie sich die Unbekannten Zutritt verschafften und ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei aufgenommen hat.

Eine Bewohnerin verhinderte am Freitag, 12. Dezember 2025, einen Einbruch an der Velberter Ansembourgallee. Gegen 17 Uhr überraschte sie einen Mann, der eine Tür im hinteren Bereich des Einfamilienhauses aufgebrochen hatte. Der Täter flüchtete in einem grauen Auto. Die Zeugin alarmierte daraufhin richtigerweise sofort die Polizei. Der Täter war bereits vorher einem aufmerksamen Nachbarn aufgefallen und wird wie folgt beschrieben: Circa 1,95 Meter groß und mit stämmiger Figur. Möglichweise trug der Täter einen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einer blauen Wollmütze bekleidet. Zudem habe er mit dem rechten Bein gehumpelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

