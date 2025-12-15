POL-ME: BMW-Motorrad gestohlen - 2512060
Langenfeld (ots)
In der Zeit von Samstagnachmittag, 13. Dezember 2025, bis Sonntagmittag, 14. Dezember 2025, wurde ein Motorrad der Marke BMW von einem Anwohnerparkplatz in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 17:30 Uhr parkte der Halter einer roten BMW S 1000 R mit nachträglich angebrachten pinkfarbenen Lackierungen sein Motorrad auf einem Hinterhofparkplatz eines Wohnhauses an der Rheindorfer Straße in Höhe der Hausnummer 13.
Am nächsten Tag stellte er gegen 12:45 Uhr den Diebstahl des elf Jahre alten Motorrads mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Motorrad zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert der BMW S 1000 R wird auf 8.000 Euro geschätzt.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Rheindorfer Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell