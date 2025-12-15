Polizei Mettmann

POL-ME: Raub an Spendensammler - Polizei bittet um Hinweise - 2512059

Langenfeld (ots)

Am Samstag, 13. Dezember 2025, raubte ein unbekannter Mann einem Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Langenfeld eine Geldbörse mit Spenden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr war der Langenfelder Feuerwehrmann zu Fuß auf der Bachstraße in Richtung der Karlstraße unterwegs, als ein Unbekannter sich ihm von hinten mit einem grünen Leih-E-Scooter näherte. Im Vorbeifahren stahl der Dieb die Geldbörse mit den Einnahmen der gesammelten Spenden des Tages. Anschließend versetzte er dem Langenfelder einen Stoß und flüchtete in Richtung der Karlstraße. Der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 1,80 bis 1,85 Meter groß - schmale Statur - blaue Bomberjacke, Jeans - schwarze Schuhe

Die Polizei fragt: Wer hat am Samstag zur genannten Zeit an der Bachstraße die Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

