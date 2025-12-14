PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlicher Bücherschrank durch Brand zerstört - 2512057

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Samstag, 13. Dezember 2025, brannte ein öffentlicher Bücherschrank, der auf einem Platz in Ratingen-West aufgestellt war. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:35 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin Feuerwehr und Polizei, nachdem sie auf dem Berliner Platz einen Brandausbruch an einem dort aufgestellten, frei zugänglichen Bücherschrank festgestellt hatte.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte nicht verhindert werden, dass der Bücherschrank vollständig ausbrannte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen geringen vierstelligen Betrag.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige Beobachtung zur genannten Tatzeit auf dem Berliner Platz getätigt oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

