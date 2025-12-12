Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512054

Kreis Mettmann (ots)

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt im Kreis Mettmann die Zahl der Einbruchsdelikte. Auch aktuell wurden wieder acht weitere Fälle registriert, die nachfolgend aufgeführt werden. Die Polizei hat ihre Präsenz in den betroffenen Gebieten erhöht und führt entsprechende Ermittlungen. Die Polizei appelliert: Ein wirkungsvoller Einbruchschutz gelingt vor allem gemeinsam: Bürgerinnen und Bürger, die verdächtige Personen in ihrer Nachbarschaft wahrnehmen, werden gebeten, sich ohne Scheu bei der Polizei zu melden - via Notruf 110 oder bei einer der Wachen. Das Motto lautet: "Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig anrufen!"

--- Velbert ---

Am Donnerstagnachmittag, 11. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Höfgen in Velbert-Mitte. In der Zeit von 16:15 Uhr bis 18:40 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ratingen-Homberg. In der Zeit von 12 Uhr bis 20 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein im ersten Obergeschoss befindliches Fenster in das Einfamilienhaus an der Mozartstraße ein. Sie entwendeten Schmuck von bisher unbekanntem Wert und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Conesweg in Ratingen-Schwarzbach. Gegen 19:05 Uhr bemerkte die Bewohnerin eine verdächtige Person in ihren Wohnräumlichkeiten, die sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatte.

Der Einbrecher floh unerkannt und die Bewohnerin alarmierte folgerichtig die Polizei. Schnell eingetroffene Polizistinnen und Polizisten umstellten das Einfamilienhaus. Mit Hilfe eines zusätzlich angeforderten Polizeihundes wurden zunächst die Wohnräume durchsucht. Auch eine Fahndung im Umfeld wurde umgehend eingeleitet.

Weder der Einbrecher noch weitere Tatverdächtige konnten jedoch angetroffen werden.

Die Polizistinnen und Polizsten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei führte eine intensive Spurensuche und -sicherung durch.

Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Ahornstraße in Ratingen-Homberg. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:20 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Schmuck und Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt.

An der Terrassentür entstand ein geschätzer Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Vermutlich am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dr.-Redlich-Straße in Ratingen-Ost. Gegen 18 Uhr verließen die Bewohnerinnen und Bewohner einer Erdgeschosswohnung die Wohnräume. Als sie nach wenigen Stunden zurückkehrten, stellten sie keine Veränderungen fest. Erst am nächsten Morgen bemerkten sie, dass das Glas eines Fensters in Höhe des Fenstergriffs einen frischen Schaden aufwies. Die unbekannten Täterinnen oder Täter hatten versucht, gewaltsam durch das Fenster in die Wohnräume zu gelangen, was jedoch augenscheinlich misslang.

Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Haydnstraße in Mettmann. In der Zeit von 8:30 Uhr bis 14 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein Kellerfenster in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Donnerstagabend, 11. Dezember 2025, kam es auf der Fuldastraße in Mettmann zu einem versuchten Einbruchdiebstahl.

Gegen 18:25 Uhr kehrte der Bewohner eines Zweifamilienhauses gegen 18:25 Uhr zu seiner Wohnanschrift zurück. In der Auffahrt zu seinem Haus traf er zunächst auf eine Frau. Dann sah er zwei Männer, die aus Richtung seiner Hauseingangstür kamen und sich anschließend gemeinsam von dem Wohnhaus entfernten. Erst danach fielen dem Zeugen die frischen Hebelspuren an der Tür auf.

Er alarmierte folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Männer sowie die Frau im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

An der Haustür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, stellte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Wiener-Neustädter-Straße frische Einbruchspuren an der Terrassentür ihres Hauses fest. Nach eigenen Angaben habe sie die Tür zuletzt am 7. Dezember 2025 unbeschädigt festgestellt.

Die unbekannten Täterinnen oder Täter hatten versucht, gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten einzudringen. Dies misslang jedoch.

An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

