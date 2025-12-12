Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht verkehrsunsicheren Lkw aus dem Verkehr - 2512052

Ratingen (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 11. Dezember 2025, in Ratingen einen verkehrsunsicheren Mercedes Sprinter mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Zur Mittagszeit kontrollierten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes einen Mercedes Sprinter mit rumänischer Zulassung, der auf der Kölner Straße unterwegs war und mehrere Gebrauchtfahrzeuge transportierte.

Bereits bei der ersten Kontrolle fiel eine augenscheinlich Überladung des Lkw auf, der zudem in einem desolaten Zustand war. Eine technische Untersuchung bei einer örtlichen Prüfinstitution bestätigte die Vermutung der Verkehrsexperten: Der Sprinter war um mehrere hundert Kilogramm überladen. Zudem gab es zahlreiche Durchrostungen, unsachgemäß verlegte Spritleitungen, gebrochene Rahmenteile und mangelhaft befestigte Anbauteile. Parallele Ermittlungen ergaben, dass der 37-jährige rumänische Fahrzeugführer zuvor mehr als 18 Stunden ohne Pause unterwegs gewesen war.

Der zuständige Sachverständige fand mehr als 30 Mängel und stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein. Für den Fahrzeugführer wurde eine Zwangspause angeordnet. Zudem musste er für die zu erwartende Geldbuße eine Sicherheitsleistung von über 1.000 Euro hinterlegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell