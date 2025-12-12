Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in LVR-Klinik - Polizei geht von Brandstiftung aus - 2512051

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Freitag, 12. Dezember 2025, kam es in einem Patientenzimmer der Klinik des Landschaftsverbands Rheinland in Langenfeld zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass dieser durch einen dort untergebrachten Patienten, einen 28-jährien Vietnamesen, gelegt worden war.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:15 Uhr bemerkte das Klinikpersonal eine Rauchentwicklung aus einem der Einzelzimmer auf der Station. Das Feuer weitete sich aus und setzte schließlich das gesamte Zimmer in Brand.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Aus Sicherheitsgründen mussten jedoch die Patientinnen und Patienten mehrerer Stationen ihre Zimmer verlassen und in benachbarten Räumen untergebracht werden. 28 Personen wurden zudem aufgrund der Rauchentwicklung und möglicher gesundheitlicher Schäden medizinisch untersucht. Zwei von ihnen - darunter auch der mutmaßliche Brandverursacher - wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Polizei stellte ein Feuerzeug als mutmaßliches Tatwerkzeug sicher und leitete gegen den 28-jährigen Vietnamesen ein entsprechendes Verfahren ein.

Nach Kenntnis der Polizei sind Teile der von dem Brand betroffenen Station vorerst nicht nutzbar. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist derzeit noch unklar.

