Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorenpaar in Wohnung beraubt - die Polizei bittet um Mithilfe - 2512049

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

Am Mittwochnachmittag, 10. Dezember 2025, beraubte ein unbekanntes Duo ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung in Wülfrath. Hierbei wurde der 90-jährige Ehemann leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr klingelte es in einem Mehrfamilienhaus an der Einmündung Wilhelmstraße / Ellenbeek an der Tür einer 81 Jahre alten Seniorin und ihrem 90 Jahre alten Ehemann. Ein Duo gab sich gegenüber der 81-Jährigen als Handwerker aus und täuschte vor, dass es in der Wohnung über ihnen zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Um einen weiteren Schaden zu verhindern, baten die beiden um Einlass.

Während einer der Männer in der Küche vorgab, den Wasserdruck zu testen, begab sich der zweite Mann in den hinteren Wohnbereich. Als der 90-jährige Wülfrather bemerkte, dass der Mann das Schlafzimmer durchsuchte und Schmuck stahl, stellte er ihn zur Rede. Bei einem anschließenden Handgemenge wurde der Senior leicht verletzt.

Das Duo floh mitsamt seiner Tatbeute, einem Schmuckkoffer mit diversem Gold- und Perlenschmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert, aus dem Wohnhaus in Richtung Ellenbeek. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Einsatzkräfte, zu der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnten die flüchtigen Räuber im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Die Täter können als circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben werden. Sie hatten ein europäisches Erscheinungsbild und kurze schwarze Haare. Beide waren jeweils mit einer dunklen Winterjacke bekleidet und von normaler Statur.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm eine intensive Spurensuche und -sicherung vor Ort und führte weitere Ermittlungen durch.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Einmündung zur Straße Ellenbeek das Duo beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Raubgeschehen in der Wohnung machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell