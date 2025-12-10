Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten: 38 waren zu schnell - 2512046

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Mittwoch, 10. Dezember 2025, die Geschwindigkeit auf der innerörtlichen Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel, um hier die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vor einem Kindergarten zu überprüfen.

Im Zeitraum von 7:30 bis 13:30 Uhr fuhren 2.600 Fahrzeuge durch die aufgebaute Messtelle. Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Allerdings überschritten 38 Fahrerinnen und Fahrer im genannten Zeitraum die erlaubten 30 km/h. Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer, der abzüglich der Toleranz 33 km/h zu schnell unterwegs war.

Geahndet wird der Verstoß mindestens mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

Hinweis:

In den vergangenen Jahren hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann wöchentlich die Standorte ihrer Geschwindigkeitskontrollstellen im Voraus veröffentlicht. Anfang des vergangenen Jahres hat die Polizei ihre Strategie jedoch umgestellt: Im Sinne der Verkehrsstrategie #LEBEN sollen Geschwindigkeitskontrollen nur noch unangekündigt erfolgen. Hiermit soll das Ziel, den Kontrolldruck zu erhöhen, verfolgt werden.

Regelmäßig wird die Kreispolizeibehörde Mettmann über die Ergebnisse einzelner Kontrollstellen ausgewählter Standorte berichten. Ferner stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zudem ist das zu hohe Tempo eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell