PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand - 2512042

POL-ME: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand - 2512042
  • Bild-Infos
  • Download

Hilden (ots)

Am Dienstag, 9. Dezember 2025, brannte in Hilden eine unbewohnte Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus am Tizianweg gerufen. Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung in der ersten Etage schnell gelöscht werden. Dennoch entstand durch den Brand ein nicht unerheblicher Schaden: So waren die Wände verrußt und mehrere Deckenlampen geschmolzen. In der leerstehenden Brandwohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise keine Personen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Für die Zeit des Einsatzes wurden der Tizianweg und Raffaelweg vollständig gesperrt.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren