POL-ME: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand - 2512042

Am Dienstag, 9. Dezember 2025, brannte in Hilden eine unbewohnte Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus am Tizianweg gerufen. Dank der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung in der ersten Etage schnell gelöscht werden. Dennoch entstand durch den Brand ein nicht unerheblicher Schaden: So waren die Wände verrußt und mehrere Deckenlampen geschmolzen. In der leerstehenden Brandwohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs glücklicherweise keine Personen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der von der Polizei eingeleiteten Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Für die Zeit des Einsatzes wurden der Tizianweg und Raffaelweg vollständig gesperrt.

