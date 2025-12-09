Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512040

Kreis Mettmann (ots)

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit verzeichnet die Polizei im Kreis Mettmann leider einen deutlichen Anstieg bei den Einbruchsdelikten. Auch am 8. und 9. Dezember wurden wieder fünf weitere Fälle registriert, die nachfolgend aufgeführt werden. Die Polizei hat ihre Präsenz in den betroffenen Gebieten erhöht und führt entsprechende Ermittlungen.

Die Polizei appelliert:

Ein wirkungsvoller Einbruchschutz gelingt vor allem gemeinsam: Bürgerinnen und Bürger, die verdächtige Personen in ihrer Nachbarschaft wahrnehmen, werden gebeten, sich ohne Scheu bei der Polizei zu melden - via Notruf 110 oder bei einer der Wachen. Das Motto lautet: "Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig anrufen!"

--- Heiligenhaus ---

In Heiligenhaus drangen bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12 Uhr am Samstag (6. Dezember 2025) und 9:30 Uhr am Montag (8. Dezember 2025) in ein Einfamilienhaus an der Straße "Holzsiepen" ein. Wie die Einbrecher in das Haus gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter entwendeten unter anderem einen Tresor mit Schmuck, Uhren und Münzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen-Breitscheid hat die Polizei am Montag (8. Dezember 2025) mit einem Hubschrauber nach flüchtigen Tätern gefahndet, die gegen 11:30 Uhr versucht hatten, in ein Haus am Roßbruchring einzubrechen. Eine Bewohnerin hatte zu besagter Uhrzeit ein Knacken aus einem Kinderzimmer wahrgenommen. Als sie nach dem Rechten schaute, begegnete sie drei maskierten Einbrechern, die daraufhin flüchteten. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, die die Täter trotz Unterstützung des Polizeihubschraubers im Rahmen der Fahndung leider nicht mehr antreffen konnte.

Auch in Hösel registrierte die Polizei am Montag (8. Dezember 2025) einen Einbruch - und zwar in eine Doppelhaushälfte am Dachsring. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen müssen die Täter in der Zeit von 9:15 Uhr am Samstag (6. Dezember 2025) und 11:45 Uhr am Montag (8. Dezember 2025) das Wohnzimmerfenster aufgebrochen haben, ehe sie das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck und ein Besteckset.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zu einem Blitzeinbruch in ein Haus an der Straße "Am Bürenbach" kam es am Montag (8. Dezember 2025) in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 17:15 Uhr. Die noch unbekannten Täter schlugen hierzu das Glas der Terrassentür ein und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum von 12 Uhr am Samstag (6. Dezember 2025) und 13:30 Uhr am Montag (8. Dezember 2025) in ein Haus am Humperndinckweg eingebrochen, indem sie das Kellerfenster aufhebelten. Anschließend dursuchten sie das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten eine Geldkassette mit Münzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

