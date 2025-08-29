Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen persönliche Gegenstände

Menden (ots)

Bezugsmeldung: Einbruch über die Balkontür, 19. August, 7.52 Uhr

Nach einem Einbruch bittet die Polizei um Hinweise auf den Verbleib insbesondere persönlicher Gegenstände, die gestohlen wurden.

In der Nacht zum Montag, 18. August, haben Unbekannte in der Friesenstraße die Balkontür eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Sie durchsuchten das Gebäude und erbeuteten unter anderem Bargeld sowie mehrere persönliche Gegenstände: eine Armbanduhr der Marke Steinhart One Green Ocean, eine Silberkette mit einem etwa vier Zentimeter langen Stahlbehälter, ein dunkelrot/schwarzes Portemonnaie der Marke Maitre sowie eine Armbanduhr der Marke Omega de Ville. Die Polizei bittet um Hinweise insbesondere zum Verbleib der genannten Gegenstände unter Telefon 9099-0. Für die Widerbeschaffung der persönlichen Gegenstände ist die Zahlung eines Finderlohns möglich. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell