POL-MK: Einbrecher gesucht

Lüdenscheider (ots) - Eine 53 Jahre alte Lüdenscheiderin wurde Am Schäferland mit Pfefferspray besprüht und musste durch einen Rettungswagen versorgt werden. Sie war mit ihren zwei Hunden um kurz vor 17 Uhr im dortigen Waldstück spazieren und geriet dort mit einem anderen Hundehalter in Streit. Dieser habe ein Problem damit gehabt, dass einer ihrer Hunde frei herumlief, bei der verbalen Auseinandersetzung habe er ...

