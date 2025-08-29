Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher gesucht
Hemer (ots)
In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte mehrere Kellerräume eines Wohnhauses an der Von-Schenkendorf-Straße durchwühlt. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen haben zudem Unbekannte versucht, gewaltsam unter Einsatz von Werkzeugen in ein Geschäft an der Hauptstraße einzudringen, was ihnen jedoch misslang. Die Kriminalpolizei ermittelt in den Fällen und bittet nun aufmerksame Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)
