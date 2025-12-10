Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrer mit Reizstoff-Spray attackiert - 2512043

Erkrath (ots)

Am Montag, 8. Dezember 2025, attackierte ein Mann in Erkrath einen Autofahrer mit einer Reizstoff-Substanz. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Das war nach dem aktuellen Erkenntnisstand geschehen:

Gegen 18:40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Erkrather im Ortsteil Hochdahl mit einem Mitsubishi Colt die Sandheider Straße in Fahrtrichtung Beckhauser Straße. An einer Engstelle auf der Höhe der Hausnummer 60 erzwang sich ein entgegenkommender Autofahrer unberechtigterweise die Vorfahrt. Der Erkrather musste sein Auto daher bis zum Stillstand abbremsen.

Anschließend hielt der entgegenkommende Fahrer sein Auto auf der Höhe des Erkrathers ebenfalls an, beschimpfte diesen und besprühte ihn durch die geöffneten Seitenfenster mit einer Reizstoff-Substanz. Der 46-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und konnte nicht mehr weiterfahren. Herbeigerufene Rettungskräfte behandelten ihn auf eigenen Wunsch ambulant vor Ort.

Der Täter flüchtete. Er wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

- Männlich - 25 bis 30 Jahre alt - Dunkle Haare, dunkler Teint - Sprach akzentfrei Deutsch

Der Täter soll ein mittelgroßes, dunkles Auto gefahren haben.

Die Polizei fragt: Wer hat am Montag, 8. Dezember 205, zum angegebenen Zeitpunkt in Erkrath die Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise bitte jederzeit an die Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell