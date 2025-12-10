POL-ME: Brand in kommunaler Unterbringungseinrichtung - 2512045

Polizei Mettmann

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, brannte es in Mettmann in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Seibelstraße. Das Gebäude musste vollständig geräumt werden. Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1 Uhr wurde den Rettungskräften ein Brand mit starker Rauchentwicklung im Wäschekeller der Einrichtung gemeldet. Die rasch eintreffende Feuerwehr evakuierte daraufhin das Gebäude und brachte die Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend in Bussen des ÖPNV unter. Zudem brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle.

Da bei dem Feuer die Brandmeldeanlage des Gebäudes beschädigt wurde, konnten die Bewohner auch nach Abschluss der Löscharbeiten bislang noch nicht in die Einrichtung zurückkehren. Sie wurden zunächst in Ausweichquartieren untergebracht.

Die ebenfalls alarmierte Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand im Wäschekeller vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat oder gar auf einen Täter ergaben sich bei den Ermittlungen jedoch bislang keine.

Die Polizei fragt:

Wer hat am frühen Mittwochmorgen am genannten Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

