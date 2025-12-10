Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512044

Kreis Mettmann (ots)

Derzeit verzeichnet die Kreispolizeibehörde Mettmann deutlich steigende Einbruchszahlen. Alleine am Dienstag (9. November 2025) registrierte die Polizei kreisweit wieder elf neue Taten, die hier nachfolgend aufgelistet werden. Über ihre Social Media Kanäle veröffentlicht die Polizei aufgrund der aktuell hohen Einbruchszahlen ab heute unter dem Motto ##Riegelvor zudem täglich wertvolle Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützen kann.

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

--- Wülfrath ---

Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen 19 Uhr am Samstag (6. Dezember 2025) und 11 Uhr am Dienstag (9. Dezember 2025) in die leerstehende Einliegerwohnung eines Hauses an der Ringstraße eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Da die Wohnung leerstehend ist, konnte nichts entwendet werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

An der Speestraße in Lintorf registrierte die Polizei am Dienstag (9. Dezember 2025) gleich drei Einbrüche in insgesamt zwei benachbarte Häuser. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die noch unbekannten Täter bereits am Montagabend um kurz nach 20 Uhr gewaltsam Zugang in ein Einfamilien- und ein benachbartes Mehrfamilienhaus. Einer der Bewohner konnte den Tatzeitpunkt deshalb so genau feststellen, weil der in seiner Wohnung installierte Bewegungsmelder auslöste und eine entsprechende Benachrichtigung auf seinem Handy auflief. Der Bewohner war jedoch nicht zu Hause und meldete seine verdächtige Beobachtung auch nicht. Erst am nächsten Tag wurden die Einbrüche dann am Nachmittag festgestellt und die Polizei informiert. Was aus dem Haus und den beiden betroffenen Wohnungen entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Ratinger Ortsteil Hösel versuchten am Dienstag (9. Dezember 2025) bislang noch unbekannte Täter, in ein Haus an der Waldstraße einzubrechen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter hierzu um 18:02 Uhr die Terrassentür zu dem Haus auf, wobei der Einbruchsalarm auslöste. Der Alarm lief dann bei einem privaten Sicherheitsunternehmen auf, woraufhin sich ein Mitarbeiter eben jenes Dienstes auf den Weg zur Tatörtlichkeit machte. Vor Ort stellte er die aufgebrochene Terrassentür fest - von den Tätern fehlte inzwischen aber jede Spur. Gegen 18:15 Uhr alarmierte er dann die Polizei. Aufgrund des zeitlichen Verzuges konnte die Polizei im Rahmen ihrer Fahndungen nach den Tätern leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Auch der Einsatz eines Diensthundeführers samt Spürhund verlief leider nicht erfolgreich. Glücklicherweise betraten die Täter nach ersten Erkenntnissen das Haus nicht, sodass keine Beute, sondern lediglich ein Sachschaden an der Terrassentür zu beklagen ist.

Die Polizei stellt klar:

Wenn Sie Hinweise auf einen Einbruch mit Tätern am Ort haben, rufen Sie unvermittelt und ohne jegliche zeitliche Verzögerung die Polizei via Notruf 110. Wenn es um die Festnahme von Tätern geht, kann jede Sekunde von entscheidender Bedeutung sein. Jeglicher Zeitverzug zwischen Feststellung eines Einbruchs mit Tätern am Ort und der Meldung an die Polizei ist zu vermeiden!

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Im Mettmanner Ortsteil Metzkausen registrierte die Polizei am Dienstag (9. Dezember 2025) gleich eine ganze Reihe von Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuchen:

Zwischen 14:35 Uhr und 18:30 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Großes Feld" ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter hierzu die Terrassentür auf, ehe sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Sie entwendeten unter anderem Bargeld.

Zwischen 15:45 Uhr und 20:30 Uhr drangen die noch unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Grund", indem sie ein Fenster zum ersten Obergeschoss einschlugen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Einen weiteren vollendeten Einbruch registrierte die Polizei an der Straße "Mohrengarten": Hier drangen die Täter im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie das Kellerfenster aufbrachen. Sie durchsuchten anschließen das Haus nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht geklärt werden, was entwendet wurde.

Zwischen 17 Uhr und 20:40 Uhr versuchten die Täter zudem in ein Haus an der Wielandstraße einzubrechen. Hier schlugen die Einbrecher eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf. Augenscheinlich wurden die Täter jedoch bei ihrem Einbruchsversuch gestört, denn in das Haus gelangten sie nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse nicht.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Tatorte geht die Polizei zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Taten möglicherweise von einem und demselben Täter beziehungsweise von einer und derselben Tätergruppierung begangen wurden.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Dienstag (9. Dezember 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "An der Schmitte" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:20 Uhr schlugen die Einbrecher hierzu ein Fenster im Erdgeschoss ein, ehe sie die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Wiescheid haben am Dienstag (9. Dezember 2025) zwei Männer versucht, in ein Haus an der Tiefenbruchstraße einzubrechen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen sie hierzu gegen 18:20 Uhr die rückwärtig gelegene Terrassentür ein. Durch den hierbei entstandenen Lärm wurde ein benachbartes Ehepaar auf den Einbruchsversuch aufmerksam: Der Nachbar sprach die beiden Männer daraufhin an, die nun davonrannten. Anschließend verfolgte er die beiden flüchtigen Täter noch etwa 100 bis 200 Meter, ehe er sie aus den Augen verlor. Etwa 15 Minuten später alarmierte er dann die Polizei, die die beiden im Rahmen ihrer eingeleiteten Fahndung jedoch leider nicht mehr antreffen konnte. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Beide trugen schwarze Jacken und schwarze Hosen, einer von beiden trug zudem eine schwarze Wintermütze. Weitere Beschreibungen liegen der Polizei leider nicht vor.

Die Polizei nutzt diesen Sachverhalt, um noch einmal eindringlich darum zu bitten, in vergleichbaren Fällen unmittelbar und ohne zeitlichen Verzug die Polizei zu alarmieren und sich nicht selbst durch die Verfolgung von Tätern in Gefahr zu bringen. Meiden Sie eine körperliche Konfrontation! Wenn Sie verdächtige Personen beobachten, die sich an der Tür Ihrer Nachbarn zu schaffen machen, rufen Sie bitte schnellstmöglich die Polizei. Die Einsatzkräfte wissen, was zu tun ist und können sich unter Umständen auch verdeckt nähern, um Tätern eine Falle zu stellen und sie festzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell