POL-ME: Falsche Handwerker und falsche Polizisten betrügen Seniorin - 2512048

Langenfeld (ots)

Gleich zweimal wurde eine Langenfelder Seniorin von falschen Handwerkern beziehungsweise falschen Polizisten betrogen. Die Polizei ermittelt und warnt vor der perfiden Betrugsmasche der Täter.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Bereits am Montag, 17. November 2025, hatten bei der 91-Jährigen zwei angebliche Handwerker geklingelt, die der Seniorin anboten, ihre Dachrinne zu reinigen. Die Langenfelderin stimmte zu und bezahlte für die Reinigung einen überhöhten, vierstelligen Betrag in Bar.

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, klingelten gegen 10:15 Uhr erneut zwei Männer bei der 91-Jährigen, die sich diesmal als Polizisten ausgaben. Sie erklärten der Seniorin, die Polizei habe die falschen Handwerker festgenommen. Diese hätten gefälschte Banknoten bei sich geführt, die angeblich aus der Zahlung der Langenfelderin stammten. Daher müssten die vermeintlichen Polizisten nun auch das weitere Bargeld der Seniorin überprüfen. Diese händigte den falschen Polizeibeamten daraufhin weitere Banknoten in vierstelliger Höhe aus. Die Täter verließen anschließend das Haus der 91-Jährigen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

- Männlich - Circa 50 bis 60 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Deutsches Erscheinungsbild und akzentfreie Sprache

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und fragt: Wer hat an den angegebenen Tagen und Zeiten im Umfeld der Hochstraße Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Die Polizei rät:

Aktuell versuchen Kriminelle wieder verstärkt, im Kreis Mettmann gezielt Seniorinnen und Senioren als angebliche Polizistinnen und Polizisten, Bankmitarbeitende oder Handwerkinnern und Handwerker zu betrügen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

