POL-ME: Hoher Sachschaden - Hyundai kollidiert mit vier geparkten Autos - 2512047

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 11. Dezember 2025, stieß in Velbert ein Hyundai i30 mit vier geparkten Autos zusammen. Dabei entstand hoher Sachschaden. Zum Glück wurde jedoch niemand verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 0:40 Uhr befuhr ein 35-jähriger Velberter mit seinem Hyundai die Kuhlendahler Straße in Fahrtrichtung Wülfrather Straße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verlor er wegen eines Sekundenschlafs dabei die Kontrolle über das Auto. Der Hyundai kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte dabei einen Opel Insignia und stieß anschließend mit einem Volkswagen Up zusammen. Durch den Aufprall wurde der VW gegen einen dahinter geparkten Opel Zafira geschoben, der wiederum mit der Front eines Peugeot 207 kollidierte.

Alle beteiligten Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird vorläufig auf circa 85.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Unfallautos blieb unverletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

