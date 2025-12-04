Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Hilfe dort, wo Hilfe Not tut. Feuerwehr Offenburg spendet Festgewinn an Hilfseinrichtungen

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Offenburg (ots)

Jung und Alt folgte Anfang Juni der Einladung der FEUERWEHR OFFENBURG beim Tag der Offenen Tore und ließen den Sonntag im Frühsommer zu einer nachhaltigen Veranstaltung werden. So konnte einen ganz Tag lang nicht nur der Wissendurst über die Feuerwehr gestillt werden - Foodtrucks und Getränkestände sorgten sich ausgiebig um das leibliche Wohl der Besucher. Die nutzten die Angebote und auch die Lieferanten und Foodtruck-Besitzer zeigten sich nicht minder spendabel, so dass das Fest finanziell ein Erfolg werden konnte. Dass ein möglicher Gewinn komplett gespendet werden soll, darüber waren sich alle Offenburger Feuerwehrleute bereits bei der Planung einig. "Hilfe dort, wo Hilfe Not tut!" war das Gebot der Stunde. "Die Idee, den Gewinn zu spenden, stieß in der Wehr sofort auf eine riesig positive Resonanz" freute sich Feuerwehrkommandant Nils Schulze bei einer Planungsbesprechung. Nachdem alle Kosten abgerechnet und verbucht waren, konnten Spendenpakete geschnürt und übergeben werden. Unterstützung benötigen viele Einrichtungen. Die Frage galt zu beantworten: Wie die Gelder verteilen? Der Offenburger Feuerwehrausschuss stellte vier Vereine voran und zusammen 6.000,-- Euro wurden während kleiner Übergabeveranstaltungen den Einrichtungen Behindertensportgruppe Offenburg, dem Förderverein Kinderklinik Ortenau, der Tierhilfs- und Rettungsorganisation Neuried und der Tierherberge Offenburg übergeben. Die Spendenkoordinatoren aus dem Feuerwehrausschuss unter der Leitung von Kommandant Nils Schulze zeigten sich bei den Übergaben dankbar über das Ergebnis und zufrieden mit der Entscheidung, angesichts der vielen Spendenwünsche. "Es ist toll," so einer der Koordinatoren, "mitzubekommen, wenn die Spende direkt dort landet, wo sie helfen soll und grandios zu sehen, das viele gemeinsam durch wenig Großes schaffen!" Die Spenden wurden dann während kleiner Veranstaltungen an die Bedachten übergeben. Dabei wurde noch ein gemeinsamer Weihnachtswunsch geprägt - die Freude über den ein oder anderen Nachahmer.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell