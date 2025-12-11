Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512050

Kreis Mettmann (ots)

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt im Kreis Mettmann die Zahl der Einbruchsdelikte. Auch aktuell wurden wieder fünf weitere Fälle registriert, die nachfolgend aufgeführt werden. Die Polizei hat ihre Präsenz in den betroffenen Gebieten erhöht und führt entsprechende Ermittlungen.

Die Polizei appelliert:

Ein wirkungsvoller Einbruchschutz gelingt vor allem gemeinsam: Bürgerinnen und Bürger, die verdächtige Personen in ihrer Nachbarschaft wahrnehmen, werden gebeten, sich ohne Scheu bei der Polizei zu melden - via Notruf 110 oder bei einer der Wachen. Das Motto lautet: "Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig anrufen!"

--- Langenfeld ---

In Langenfeld drangen unbekannte Täterinnen oder Täter am Mittwoch, 10. Dezember 2025, in ein Haus in der Treibstraße ein. Die Bewohner bemerkten gegen 16:20 Uhr, dass die Terassentür aufgehebelt worden war und die Räume anschließend durchwühlt wurden. Die Höhe des Sachschadens und ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In Erkrath versuchten Unbekannte, am Mittwoch, 10. Dezember 2025, in eine Wohnung am Kalkumer Feld einzubrechen. Gegen 17:45 stellte eine Bewohnerin Einbruchsspuren an einer Terassentür fest - möglicherweise hatte sie die unbekannten Täterinnen oder Täter gestört. Der Einbruchsversuch blieb daher zum Glück erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr in Mettmann gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Bachstraße ein. Sie schlugen eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran: Einbrüche geschehen nicht nur nachts - ganz im Gegenteil! Die meisten Einbrüche ereignen sich während der Tageszeit. Lassen Sie daher auch bei nur kurzer Abwesenheit Fenster und Türen stets vollständig geschlossen - und vergessen sie Keller- und Terassentüren nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, drangen Unbekannte zwischen 9:30 Uhr und 18:30 Uhr in eine Wohnung in der Heiligenhauser Rembrandtstraße ein. Die Täterinnen oder Täter erbeuteten dabei diverse Schmuckstücke.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Dienstag, 9. Dezember 2025, 24 Uhr, und Mittwoch, 10. Dezember 2025, 3:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Büroräume eines Holzhandels in Monheim am Rhein ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob bei dem Einbruch in der Straße Am Knipprather Busch etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitergehende Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

