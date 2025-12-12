POL-ME: Chemikalie ausgetreten - Schülerinnen und Schüler leicht verletzt - 2512053
Ratingen (ots)
Am Freitagmorgen, 12. Dezember 2025, wurden 11 Schülerinnen und Schüler einer Schule in Ratingen-West durch den Austritt einer Chemikalie leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 8:40 Uhr bemerkte eine Lehrerin eines Gymnasiums an der Erfurter Straße, dass aus einem verschlossenen Chemikalienschrank eine geringe Menge einer Flüssigkeit ausgetreten war. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über Übelkeit und Atemwegsreizungen.
Alarmierte Rettungskräfte brachten zehn leicht verletzte Schülerinnen und Schüler zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ein weiterer Schüler konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden.
Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Chemikalie, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Substanz ähnlich der stark riechenden Buttersäure handeln soll.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell