Polizei Mettmann

POL-ME: Chemikalie ausgetreten - Schülerinnen und Schüler leicht verletzt - 2512053

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Freitagmorgen, 12. Dezember 2025, wurden 11 Schülerinnen und Schüler einer Schule in Ratingen-West durch den Austritt einer Chemikalie leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum Hergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:40 Uhr bemerkte eine Lehrerin eines Gymnasiums an der Erfurter Straße, dass aus einem verschlossenen Chemikalienschrank eine geringe Menge einer Flüssigkeit ausgetreten war. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über Übelkeit und Atemwegsreizungen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten zehn leicht verletzte Schülerinnen und Schüler zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Ein weiterer Schüler konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Chemikalie, bei der es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Substanz ähnlich der stark riechenden Buttersäure handeln soll.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell