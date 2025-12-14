Polizei Mettmann

POL-ME: 46-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt - 2512055

Heiligenhaus (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am späten Samstagabend, 13. Dezember 2025, eine 46-Jährige, die bewusstlos in ihrem verunfallten VW Golf in Heiligenhaus saß, erstmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23 Uhr befuhr ein 66-jähriger Heiligenhauser die Kurt-Schumacher-Straße in Heiligenhaus. In Höhe der Hausnummer 10 bemerkte er an einer Parkplatzausfahrt einen VW Golf, der gegen einen Abfallcontainer gefahren und verunfallt stehen geblieben war. In dem Auto saß eine bewusstlose Frau am Steuer, die augenscheinlich einen internistischen Notfall erlitten hatte. Der Zeuge alarmierte folgerichtig Polizei und Rettungsdienst.

Schnell eingetroffene Polizistinnen und Polizisten schlugen das Fenster des verschlossenen VW Golf ein. Anschließend öffneten sie die Fahrertür und zogen die noch immer bewusstlose Fahrerin, eine 46-jährige Frau aus Duisburg, aus dem Auto. Sie versorgten die Duisburgerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstmedizinisch.

Die 46-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der leicht verunfallte VW Golf wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kurt-Schumacher-Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell