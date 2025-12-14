PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Gebäudeschaden durch Fahrzeugbrand - 2512056

Hilden (ots)

Ein brennender Mercedes Benz in einer Zuliefereinfahrt eines Discounters in Hilden hat am Samstagnachmittag, 13. Dezember 2025, zu einem Großeinsatz der Polizei sowie der Feuerwehr geführt. Das Auto brannte vollständig aus. Das angrenzende Dach des Discounters wurde schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt zum Brandgeschehen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr parkte ein 87-Jähriger seinen Mercedes Benz A150 in der Zuliefereinfahrt eines Discounters am Lehmkuhler Weg. Als er mit seinem Fahrzeug die Zufahrt verlassen wollte, startete der A150 nicht, so dass der 87-Jährige das Auto mit einem Selbststarter-Set überbrücken wollte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei im Motorraum zu einem Brandausbruch.

Der Fahrer alarmierte Polizei und Feuerwehr, die bei ihrem Eintreffen schnell mit den Löscharbeiten begannen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der A150 nahezu vollständig ausbrannte. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem das Dach der Lagerhalle des Discounters beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird mindestens auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde sowohl der Lehmkuhler Weg als auch die angrenzende Richrather Straße im Bereich der Einsatzörtlichkeit gesperrt.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

