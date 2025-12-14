PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Kind hinter Heizkörper eingeklemmt

Sprockhövel (ots)

Am Samstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel zu zwei Einsätzen aus: Zunächst brannte um 11 Uhr ein Müllbehälter an der Bushaltestelle "Gedulderweg". Die zuerst eintreffende Polizei löschte den Kleinbrand bereits mit einer Wasserflasche ab. Seitens der Feuerwehr wurde ebenfalls eine kleine Menge Wasser abgegeben, um das Feuer sicher zu löschen.

Gegen 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Hombergstraße gerufen. Ein Kind im Vorschulalter war mit dem Arm hinter einem Heizkörper eingeklemmt und konnte sich selbst nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Die Feuerwehr löste die Wandbefestigung des Heizkörpers und mit ein wenig Spülmittel konnte der Arm des Kindes wieder befreit werden. Es kam zu keinen Verletzungen.

Bei beiden Einsätzen rückte jeweils ein Hilfeleistungslöschfahrzeug mit sechs ehrenamtlichen Feuerwehrkräften aus.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

