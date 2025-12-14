PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruchdiebstahl aus Garage

Haselünne (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 23:55 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 10:55 Uhr, kam es in der Straße Schleper in Haselünne zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Garage. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu der Garage, indem das Garagentor gewaltsam geöffnet wurde. Aus der Garage wurden unter anderem ein hochwertiges Rennrad und ein Gravel Bike entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schleper beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 13:13

    POL-EL: Geeste - PKW in Brand geraten

    Geeste (ots) - Während der Fahrt kam es auf der Bundesautobahn 31 bei Geeste, Fahrtrichtung Süden, zu einem Fahrzeugbrand. An einem BMW eines 30-jährigen Fahrers entwickelte sich zunächst Rauch aus dem Motorraum. Der Fahrer brachte das Fahrzeug umgehend zum Stillstand. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Brand konnte zunächst durch Zeugen mit einem Feuerlöscher eingedämmt werden, flammte jedoch ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 13:11

    POL-EL: Sögel - Pkw prallt gegen Hauswand

    Sögel (ots) - Am Samstagmorgen gegen 9:26 Uhr kam es in Sögel an der Straße Sassenberg zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Friseursalons. Eine 83-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem Mercedes den Parkplatz, nachdem sie aus Richtung "Zum Galgenberg" gekommen war. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie mit ihrem Pkw gegen die Hauswand des Friseursalons. In der Folge wurde zudem ein dort geparkter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren