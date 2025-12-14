Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruchdiebstahl aus Garage

Haselünne (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.12.2025, 23:55 Uhr, bis Samstag, 13.12.2025, 10:55 Uhr, kam es in der Straße Schleper in Haselünne zu einem Einbruchdiebstahl aus einer Garage. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu der Garage, indem das Garagentor gewaltsam geöffnet wurde. Aus der Garage wurden unter anderem ein hochwertiges Rennrad und ein Gravel Bike entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schleper beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

