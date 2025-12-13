Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pkw prallt gegen Hauswand

Sögel (ots)

Am Samstagmorgen gegen 9:26 Uhr kam es in Sögel an der Straße Sassenberg zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Friseursalons.

Eine 83-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem Mercedes den Parkplatz, nachdem sie aus Richtung "Zum Galgenberg" gekommen war. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie mit ihrem Pkw gegen die Hauswand des Friseursalons. In der Folge wurde zudem ein dort geparkter Audi beschädigt. Die Fahrerin blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell