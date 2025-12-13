Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Pkw in Brand graten
Nordhorn (ots)
Am Freitag, dem 12.12.2025, gegen 19:00 Uhr, geriet in Nordhorn ein Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Fahrzeug war an der Aachener Straße abgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.
