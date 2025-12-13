POL-EL: Nordhorn - Pkw in Brand graten

Börger (ots) - Am Donnerstag, dem 11.12.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:10 Uhr, kam es auf der Sögeler Straße zwischen Börger und Werpeloh zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Toyota die Sögeler Straße aus Börger kommend in Fahrtrichtung Werpeloh. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Börger kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen, der aus Richtung Werpeloh in Fahrtrichtung Börger unterwegs ...

