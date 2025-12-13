Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Dörpen - Einbruch in Scheune
Dörpen (ots)
Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kam es in Dörpen zu einem Einbruch in eine Scheune in der Straße Neudörpen. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Fensterscheibe der Scheune und stieg anschließend durch das Fenster in das Objekt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
