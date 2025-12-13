PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Einbruch in Scheune

Dörpen (ots)

Am Freitag, den 12.12.2025, gegen 00:00 Uhr, kam es in Dörpen zu einem Einbruch in eine Scheune in der Straße Neudörpen. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Fensterscheibe der Scheune und stieg anschließend durch das Fenster in das Objekt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

