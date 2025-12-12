Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Cloppenburg/Meppen - Verfolgungsfahrt endet ohne Verletzte

Cloppenburg/Meppen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

Am Donnerstagabend, den 11. Dezember 2025, kam es im Bereich der Bundesstraßen 213 und 402 zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem ein 33-jähriger PKW-Führer aus Lastrup gegen 23:10 Uhr ein Fahrzeug meldete, das durch aggressive Fahrweise auffiel. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta das gemeldete Fahrzeug lokalisieren. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der 58-jährige Fahrzeugführer aus Hademstorf (Landkreis Heidekreis) seine Fahrt fort, teilweise mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Zur Unterstützung wurden im weiteren Verlauf auch Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hinzugezogen. Gegen 23:47 Uhr konnte das Fahrzeug auf der B 402 bei Bokeloh durch die eingesetzten Funkstreifenwagen "eingekesselt" und schließlich zum Stillstand gebracht werden. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geführt und vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits am frühen Abend desselben Tages im Bereich Nienburg als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zu den einzelnen Straftatbeständen dauern an. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer musste aufgrund der Fahrweise des 58-Jährigen eine Gefahrenbremsung einleiten. Dieser und weitere Betroffene und Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

