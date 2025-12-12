PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Cloppenburg/Meppen - Verfolgungsfahrt endet ohne Verletzte

Cloppenburg/Meppen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

Am Donnerstagabend, den 11. Dezember 2025, kam es im Bereich der Bundesstraßen 213 und 402 zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem ein 33-jähriger PKW-Führer aus Lastrup gegen 23:10 Uhr ein Fahrzeug meldete, das durch aggressive Fahrweise auffiel. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta das gemeldete Fahrzeug lokalisieren. Trotz deutlicher Anhaltezeichen setzte der 58-jährige Fahrzeugführer aus Hademstorf (Landkreis Heidekreis) seine Fahrt fort, teilweise mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit. Zur Unterstützung wurden im weiteren Verlauf auch Kräfte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hinzugezogen. Gegen 23:47 Uhr konnte das Fahrzeug auf der B 402 bei Bokeloh durch die eingesetzten Funkstreifenwagen "eingekesselt" und schließlich zum Stillstand gebracht werden. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geführt und vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits am frühen Abend desselben Tages im Bereich Nienburg als gestohlen gemeldet worden war. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zu den einzelnen Straftatbeständen dauern an. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer musste aufgrund der Fahrweise des 58-Jährigen eine Gefahrenbremsung einleiten. Dieser und weitere Betroffene und Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Für Medienanfragen steht die Pressestelle der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:51

    POL-EL: Herbrum - Zeugen gesucht

    Herbrum (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es gegen 11:50 Uhr an der Einmündung Herzogstraße/An der Sporthalle in Herbrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Transporter die Herzogstraße aus Richtung B70 in Fahrtrichtung Neulehe. Zeitgleich näherte sich ein Gespann, bestehend aus einem weiß/beigen Pkw mit Anhänger, von der Straße An der Sporthalle und beabsichtigte, nach links auf die Herzogstraße in Richtung B70 abzubiegen. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:50

    POL-EL: Haren - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - Am Donnerstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 12:10 Uhr und 13:25 Uhr in der Rütenbrocker Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 15 abgestellter Audi wurde beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Spiegel auf der Fahrerseite wurde hierbei vollständig abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:47

    POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch

    Schüttorf (ots) - Am Mittwochabend, dem 10.12.2025, kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrparteienhaus im Hessenweg in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Hauseingangstür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.250 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren