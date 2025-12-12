PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Herbrum - Zeugen gesucht

Herbrum (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es gegen 11:50 Uhr an der Einmündung Herzogstraße/An der Sporthalle in Herbrum zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Transporter die Herzogstraße aus Richtung B70 in Fahrtrichtung Neulehe. Zeitgleich näherte sich ein Gespann, bestehend aus einem weiß/beigen Pkw mit Anhänger, von der Straße An der Sporthalle und beabsichtigte, nach links auf die Herzogstraße in Richtung B70 abzubiegen. Dabei missachtete das Gespann die Vorfahrt des Transporters, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder insbesondere zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

