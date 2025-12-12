Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Rhede (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 10.11.2025, 05:00 Uhr, und Donnerstag, dem 11.12.2025, 13:00 Uhr, wurde ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Husmeer in Rhede festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen versuchte eine unbekannte Person, die verschlossene Hauseingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Der Versuch misslang, es wurden jedoch deutliche Hebelmarken an der Tür hinterlassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell