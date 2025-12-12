Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Diverse Einbrüche bei Firmen

Geeste (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 2025 kam es in Geeste zu mehreren Einbrüchen in Büro- und Betriebsgebäude. Im Zeitraum zwischen 00:55 Uhr und 01:36 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Thyssenstraße ein. Im Inneren wurden zwei Türen aufgebrochen. Entwendetes Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls betroffen war ein Unternehmen in der Klöcknerstraße. Dort gelangte der Täter zwischen 18:00 Uhr und 07:45 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in das Firmengebäude. Die Büroräume wurden durchsucht, entwendet wurde eine Kaffeemaschine. Bei einem weiteren Firmengebäude in der Thyssenstraße überwand die Täterschaft den Außenzaun des Firmengeländes und gelangte über ein Fenster in die Büroräume. Es wurden 243 Euro Bargeld gestohlen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls in der Thyssenstraße. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchwühlte sämtliche Büroräume. Mehrere Schränke wurden aufgebrochen. Entwendet wurden eine geringe Menge Bargeld sowie drei Makita-Geräte aus Lager- bzw. Werkstattbereichen. Um 02:45 Uhr kam es schließlich zu einem Einbruch in ein Produktionsunternehmen in der Klöcknerstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster und durchsuchten mehrere Schränke. Entwendet wurden ein Kaffeevollautomat und eine Kaffeekanne. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und prüft mögliche Zusammenhänge. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum im Bereich der Thyssen- oder Klöcknerstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

