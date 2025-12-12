Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Nordhorn (ots)
Zwischen Mittwoch, dem 10.12.2025, 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 11.12.2025, 15:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Schutenweg in Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine unbekannte Person, die Hauseingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
