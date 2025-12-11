Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Salzbergen (ots)

Am 11. Dezember 2025 ereignete sich auf dem Bruchweg in Salzbergen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Pkw den Bruchweg in Fahrtrichtung Steider Straße. Auf Höhe eines dort befindlichen Forstweges wollte der Fahrer auf gerader Strecke wenden. Während dieses Wendemanövers kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem 11-jährigen Radfahrer, der den Radweg in gleicher Örtlichkeit befuhr.

Der Junge stürzte infolge der Kollision und fiel in den angrenzenden Graben. Er wurde leicht verletzt.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell