POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Börger (ots) - In der Nacht von Dienstag, 9. Dezember 2025, auf Mittwoch, 10. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Kirche an der Kirchstraße in Börger. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 20:55 Uhr und 07:55 Uhr durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zur Sakristei. Es wurde jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. ...

