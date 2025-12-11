PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schüttorf (ots)

In der Nacht von Dienstag, 9. Dezember 2025, auf Mittwoch, 10. Dezember 2025, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr die Haupteingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schottbrink aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

