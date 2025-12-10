Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - Opel beschädigt
Aschendorf (ots)
Am Mittwochmorgen ereignete sich zwischen 06:00 und 07:30 Uhr in der Bokeler Straße in Aschendorf eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bokeler Straße und beabsichtigte, nach rechts in die gleichnamige Bokeler Straße abzubiegen. Dabei touchierte das unbekannte Fahrzeug einen am linken Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Opel. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.
