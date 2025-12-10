POL-EL: Aschendorf - Opel beschädigt

Lingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18:50 und 04:04 Uhr, kam es in der Marienstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein Geschäft. Ein Täter zerstörte mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes die Verglasung der Eingangstür und verschaffte sich dadurch gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendete der Täter Schmuck sowie Bargeld. Der Beschuldigte, bei dem es sich um ...

