Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch

Haren (ots)

Zwischen Dienstag, 9. Dezember 2025, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 10. Dezember 2025, 13:15 Uhr, kam es in der Straße Am Kanal in Haren zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand die Verglasung der Hauseingangstür. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell