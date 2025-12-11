PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch

Haren (ots)

Zwischen Dienstag, 9. Dezember 2025, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 10. Dezember 2025, 13:15 Uhr, kam es in der Straße Am Kanal in Haren zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand die Verglasung der Hauseingangstür. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:20

    POL-EL: Börger - Einbruch in Kirche

    Börger (ots) - In der Nacht von Dienstag, 9. Dezember 2025, auf Mittwoch, 10. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Kirche an der Kirchstraße in Börger. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 20:55 Uhr und 07:55 Uhr durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zur Sakristei. Es wurde jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:46

    POL-EL: Aschendorf - Opel beschädigt

    Aschendorf (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich zwischen 06:00 und 07:30 Uhr in der Bokeler Straße in Aschendorf eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bokeler Straße und beabsichtigte, nach rechts in die gleichnamige Bokeler Straße abzubiegen. Dabei touchierte das unbekannte Fahrzeug einen am linken Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Opel. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:41

    POL-EL: Lingen - Bargeld und Schmuck gestohlen

    Lingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18:50 und 04:04 Uhr, kam es in der Marienstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein Geschäft. Ein Täter zerstörte mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes die Verglasung der Eingangstür und verschaffte sich dadurch gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendete der Täter Schmuck sowie Bargeld. Der Beschuldigte, bei dem es sich um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren