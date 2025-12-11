Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Kirche

Börger (ots)

In der Nacht von Dienstag, 9. Dezember 2025, auf Mittwoch, 10. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Kirche an der Kirchstraße in Börger. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 20:55 Uhr und 07:55 Uhr durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zur Sakristei. Es wurde jedoch nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

