Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an Toilettenanlage

Haselünne (ots)

Zwischen Freitag, 5. Dezember 2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 7. Dezember 2025, 10:30 Uhr, wurde am öffentlichen Toilettenhaus in der Straße Am See der Münzeinwurf beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Person den Einwurfmechanismus ein. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

