Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an Toilettenanlage
Haselünne (ots)
Zwischen Freitag, 5. Dezember 2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, 7. Dezember 2025, 10:30 Uhr, wurde am öffentlichen Toilettenhaus in der Straße Am See der Münzeinwurf beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Person den Einwurfmechanismus ein. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 entgegen.
