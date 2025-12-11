PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Dörpen - Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Dörpen leicht verletzt

Dörpen (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember 2025, kam es zwischen 18:20 Uhr und 18:25 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe der Ampel hinter der Einmündung Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Pkw die Hauptstraße aus Richtung B70 kommend in Fahrtrichtung Heeder Straße. Der Fahrer überquerte die Ampel trotz mutmaßlichen Rotlichtes. Zur gleichen Zeit überquerte eine 54-jährige Fußgängerin die Fahrbahn an der Fußgängerfurt bei Grünlicht. Der Pkw-Fahrer übersah die Frau, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

