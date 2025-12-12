PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 12:10 Uhr und 13:25 Uhr in der Rütenbrocker Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 15 abgestellter Audi wurde beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Spiegel auf der Fahrerseite wurde hierbei vollständig abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:47

    POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch

    Schüttorf (ots) - Am Mittwochabend, dem 10.12.2025, kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrparteienhaus im Hessenweg in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Hauseingangstür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.250 ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:47

    POL-EL: Rhede - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

    Rhede (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, dem 10.11.2025, 05:00 Uhr, und Donnerstag, dem 11.12.2025, 13:00 Uhr, wurde ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Husmeer in Rhede festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen versuchte eine unbekannte Person, die verschlossene Hauseingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Der Versuch misslang, es wurden jedoch deutliche Hebelmarken an der Tür hinterlassen. Der entstandene ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:46

    POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Nordhorn (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 10.12.2025, 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 11.12.2025, 15:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Schutenweg in Nordhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine unbekannte Person, die Hauseingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren