Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2025, kam es zwischen 12:10 Uhr und 13:25 Uhr in der Rütenbrocker Straße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 15 abgestellter Audi wurde beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Spiegel auf der Fahrerseite wurde hierbei vollständig abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

