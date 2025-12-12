PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchter Einbruch

Schüttorf (ots)

Am Mittwochabend, dem 10.12.2025, kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrparteienhaus im Hessenweg in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, die Hauseingangstür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.250 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

